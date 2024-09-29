Редчайшие машины — заводы делали их только для себя!

Блогер показал, что «ультракороткая ГАЗель» – это не мем и не фотошоп

Сегодня в нашей рубрике «История» поговорим на интереснейшую тему – внутризаводской транспорт. Многие знатоки и просто автомобилисты со стажем наверняка вспомнят пикапы, сделанные из обычных легковых машин и использовавшиеся на многих автозаводах в качестве развозных машинок.

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И ведь даже у этой довольно распространенной разновидности внутризаводского транспорта попадались очень интересные, редкие образцы – их в нижеприведенном видео мы покажем вам несколько. Что уж говорить про другие машины внутреннего назначения – например, про седельные тягачи на базе ГАЗели, имевшие ультракороткую колесную базу!

В последние годы фотографии с этими машинами стали мемами в соцсетях, но надо понимать, что это не шутка и не фотошоп. Такие автомобили использовал в 1990-х Павловский автобусный завод. Седельные тягачи на базе ГАЗели возили на сборку прицепы с автобусными кузовами. А столь короткая база нужна была для успешного маневрирования в узких цеховых проездах!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ