Автопроизводитель строит еще один завод — в планах выпуск новых моделей

Xiaomi расширяет свое присутствие в автосфере строительством второго завода

Техногигант Xiaomi набирает обороты в сфере автомобилестроения и начал строительство второй очереди завода Xiaomi Automobile. Об этом пишут китайские СМИ.

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Новая заводская площадка занимает площадь 531 тыс. кв м, строительство идет полным ходом и уже частично завершены фундаментные работы. Ожидается, что кроме завода II фазы Xiaomi потратит более 200 млн юаней на покупку земель для дальнейшего расширения.

Вторая очередь предполагает строительство 391,5 тыс. кв. м надземных зданий и 8,503 тыс. кв. м подземных сооружений, порядка 15% территории отведут под зеленые зоны. В планах – строительство парковки на одну тысячу автомобилей.

Вторая очередь завода призвана стать ключевым звеном в части увеличения производства второго автомобиля Xiaomi – внедорожника MX11. Ожидается, что поставки ускорятся и начнутся разработки новых моделей. Третий автомобиль Xiaomi планируется сделать бюджетным и с увеличенным запасом хода.

Xiaomi SU7

Не исключено, что на втором заводе внедрят технологию суперлитья, благодаря которой снизятся затраты, а сроки производства ускорятся. Аналогичная технология уже применяется на первом заводе.

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Источник: xiaomitime.com