Смотрите, юбилейный КАМАЗ! Что это за машина?

КАМАЗ выпустил 2,5 миллиона грузовиков и показал юбилейный автомобиль

На этой неделе в среду 25 сентября с главного сборочного конвейера Камского автомобильного завода сошел грузовой под номером №2500000. Юбиляром стал седельный тягач КАМАЗ-54901, флагман нового поколения К5.

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По сути, это стандартный КАМАЗ-54901 в его нынешнем виде, с 13-литровым дизелем KAMAЗ-910.52-460 («Евро-5») мощностью 482 л.с. и моментом 2403 Нм, работающим в паре с 12-ступенчатым роботом. В кабине – ровный пол, два спальника, экран мультимедиа 15.6" с навигацией и функцией управления предпусковым подогревателем.

Юбилейный КАМАЗ-54901 идет по конвейеру. На такие машины предприятие делает ставку в будущем.

«Торжественное мероприятие, посвященное выпуску грузовика КАМАЗ под номером 2 500 000, пройдет четвертого октября в Набережных Челнах на автомобильном заводе ПАО "КАМАЗ", в рамках празднования Дня машиностроителя в Республике Татарстан», – сообщила пресс-служба автогиганта.

Напомним, КАМАЗ-54901 запустили в 2019 году, но в условиях санкций модель, изначально значительно опирающуюся на Mercedes Actros 2012 года, пришлось переводить на новые компоненты. Была проведена масштабная работа по локализации и замене поставщиков (теперь они в основном китайские), заводчанам пришлось заново освоить более 2 тысяч позиций.