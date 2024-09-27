Водителям рассказали об экономической выгоде динамического тарифа парковок

Эксперт Шумский указал на эффективность проекта по динамическому тарифу в Москве

Внедрение динамического тарифа в Москве призвано достичь баланса в части занятости машиномест в столице, а реализация проекта, в целом, эффективно скажется на процессе загрузок стоянок. Об этом заявил руководитель экспертного центра «Пробок.Нет» Александр Шумский.

«Точечное включение новых парковок в платную зону и регулирование тарифов – это уже обычная рутинная работа специалистов, которые занимаются анализом качества работы парковочного пространства Москвы. Внедрение динамического тарифа тоже имеет под собой цель сделать так, чтобы в занятости машиномест в городе соблюдался баланс», – подчеркнул глава экспертного центра «Пробок.Нет».

По словам Шумского, в отличие от «статичных» тарифов или тарифов «дневного» и «ночного», действующих на многих парковках столицы, динамический тариф позволит регулировать стоимость и, как следствие, загрузку стоянок более оперативно и эффективно.

В Дептрансе Москвы уточнили, что с 1 ноября 2024 года в столице скорректируют тарифы на платную парковку, а в зону резидентных разрешений добавят улицы. В частности, на 27 улицах Москвы с загруженностью не более 50% тарифы на парковку снизятся. На 7,3% участках платных парковок со множеством точек притяжения автомобилистов, где занятость превышает 80-90%, тарифы тоже скорректируют в рамках действующей тарифной сетки.

У жителей ряда улиц появится приоритет при парковке в своем районе проживания. В Дептрансе уточняют, что все изменения размещены на Едином транспортном портале.

С 1 ноября текущего года пилотный проект инновационного динамического тарифа охватит всех автовладельцев, и они смогут парковаться на следующих улицах: Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок и Рождественский бульвар.

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Источник: пресс-служба Дептранса