Москвичам станет проще находить место для парковки

Дептранс: стоимость парковки на 27 улицах Москвы снизят с 1 ноября

С 1 ноября 2024 года на 27 улицах Москвы будет снижена стоимость парковки, в том числе до 40 рублей в час. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры необходимы для регулирования спроса на тех участках, где занятость парковочных мест не превышает 50%. Например, на набережной Академика Туполева, улице Клочкова, 2-й и 3-й Рощинской улицах.

Также с 1 ноября скорректируют тарифы на парковку, а в зону резидентных разрешений добавят некоторые участки. На 7,3% участков платных парковок, где занятость превышает 80-90%, тарифы скорректируют в рамках действующей тарифной сетки. В частности, на Малой Никитской улице, улице Александра Невского и в Елоховском проезде.

«На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов – популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны, достопримечательности. Это позволит разгрузить самые загруженные парковки, что сократит лишний трафик, создаваемый автомобилями, чьи водители ищут свободные места. Местные жители также смогут быстрее находить парковку, так как оборачиваемость парковочных мест станет выше – стоянки будут освобождаться быстрее», – объяснили в ведомстве.

Москвичи, проживающие на некоторых улицах столицы, получат приоритет при парковке в своем районе. Все адреса согласованы с местными муниципальными депутатами. Чтобы воспользоваться этой услугой необходимо оформить заявку на получение резидентного разрешения на портале mos.ru. В Дептрансе уточнили, что все изменения в части новых тарифов отражены на Едином транспортном портале.

Система платных парковок в Москве начала функционировать с 2012 года. Благодаря ей в столичном регионе в 4,5 раза увеличилась оборачиваемость парковочных мест, экстренные службы стали оперативнее приезжать на вызовы. Скорость движения транспорта выросла, а нарушения в части правил остановки и стоянки снизились на 64%, уточнили в Дептрансе.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: пресс-служба Дептранса