Форум автобизнеса «CarX – 2024»: ключевые факты

Опубликована полная программа форума автобизнеса «CarX – 2024» в Москве

Коллектив агентства «Автостат» уже вовсю готовится к масштабному мероприятию – форуму автобизнеса «CarX – 2024». Напомним, что в этом году он будет проходить в течение трех дней – с 8 по 10 октября, а его генеральным информационным партнером является «За рулем». Что вас ожидает на форуме? Мы собрали ключевые факты о нем.

Место встречи – Москва, VK Stadium.

Более 2 000 участников, свыше 50 спикеров, более 400 компаний автобизнеса.

Экспозиция – новые решения для автомобильного бизнеса на стендах участников.

CarX Meeting App – приложение для общения и знакомств для участников.

Meeting Point – выделенная площадь для бизнес-знакомств и нетворкинга с назначением встреч в CarX Meeting App.

Выставка автомобилей – самые интересные новинки авторынка.

В первый день форума пройдет награждение лауреатов премии «Автодилер года». Напомним, это аналитический проект, в рамках которого выбираются дилеры, автобренды и группы компаний, сумевшие показать лучшие результаты в области продаж, маркетинга, сервиса и клиентского обслуживания. Данное мероприятие состоится в закрытом формате (для топ-менеджеров дилерских центров). Соорганизатор Премии – Авито Авто.

Во второй день вас ожидают «IT-Революция в автобизнесе» (форум, посвященный IT-решениям в автобизнесе), «Конкурс IT-Решений для автобизнеса» (презентации продуктов, голосование аудитории и жюри, выбор лучшего решения) и PartyAuto (концерт, нетворкинг).

В третий день мы проведем сразу несколько наших конференций. Традиционно они проходят в течение всего года, а тут все разом в один день! Вот они:

«Автостат Оперативка» (впервые в формате офлайн, и более глубокая аналитика по рынку от агентства «Автостат»);

«ForAuto» (рынок, бизнес, инструменты, тренды, прогнозы);

«FinAuto» (финансовые инструменты авторынка, кредитование, страхование, лизинг);

«FleetAuto» (корпоративные парки, транспортные и логистические компании, флит-профессионалы, управление автопарком);

«Used Cars» (автомобили с пробегом, рынок, инструменты, кейсы);

«ServiceAuto» (сервис и запасные части к автомобилям, ГСМ-материалы).

О том, как попасть на форум автобизнеса «CarX – 2024», вы узнаете на официальной странице carx.ru.