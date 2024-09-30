«Газпромнефть-СМ» участвует в национальном проекте цифрового контроля качества «Честный знак»

«Газпромнефть – смазочные материалы» вошла в пилотную группу национального проекта цифрового контроля качества «Честный знак», который реализует Министерство промышленности и торговли России.

Компания расширяет возможности действующей системы определения подлинности продукта и QR-кодирования на своих площадках. Опыт «Газпромнефть-СМ» ляжет в основу создания стандартов контроля качества продукции для всех производителей смазочных материалов.

«Газпромнефть-СМ» запустит систему маркировки продукции в тестовом режиме до конца 2024 года. В рамках проекта будут внедрены новые цифровые удостоверения подлинности каждой канистры и бочки. Система «Честный знак» позволит отслеживать путь продукции и гарантирует защиту производителей от контрафакта.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«В вопросах обеспечения гарантии качества смазочных материалов мы накопили большой опыт и готовы делиться экспертизой с другими участниками рынка. На протяжении многих лет в «Газпромнефть-СМ» успешно действует система защиты подлинности продукции. На Омском заводе смазочных материалов внедрена технология маркировки товарных масел. Благодаря этому потребитель получает подтверждение, что продукт действительно выпущен нашей компанией. В рамках проекта «Честный знак» цифровые системы верификации качества «Газпромнефть-СМ» будут интегрированы в единую национальную базу данных».