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Бывшему телохранителю Шумахера грозит уголовный срок за шантаж семьи гонщика

Фигурантам дела о вымогательстве €15 млн у семьи Шумахера предъявлено обвинение

Прокуратура немецкого города Вупперталь предъявила обвинение трем фигурантам дела о шантаже семьи гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера. Об этом пишут зарубежные таблоиды.

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Одним из обвиняемых является бывший телохранитель семьи. На протяжении нескольких лет он собирал архив из личных фотографий, видеозаписей, медицинских документов и другой конфиденциальной информации о Шумахере. Вместе с другим подельником и его сыном они предприняли попытку шантажа семьи спортсмена, требуя взамен 15 млн евро (примерно 1,5 млрд рублей по текущему курсу).

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Следствие установило, что злоумышленники угрожали в случае отказа обнародовать материалы в даркнете. Благодаря оперативным действиям правоохранителей попытка шантажа не удалась, и подозреваемых задержали.

Известно, что охранник работал на семью Шумахера более пяти лет, за это время он успел собрать более 1,5 тыс. личных фотографий, видео, медицинских записей и рецептов на препараты для лечения гонщика. При задержании у шантажистов конфисковали большое количество улик, включая жесткие диски, USB-накопители и мобильные телефоны.

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Напомним, Михаэль Шумахер в 2013 году получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле. С тех пор его состояние остается стабильно тяжелым, семья защищает частную жизнь спортсмена и никогда не комментировала ни случившееся с Шумахером, ни его состояние.

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Источник: theguardian.com

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Светлана Тарасенко
Фото:imago
27.09.2024
Фото:imago
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