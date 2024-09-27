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Водителям напомнили, каким требованиям должен соответствовать номерной знак авто

В Роскачестве напомнили о штрафе в 500 рублей за неправильный госномер машины

Номерной знак транспортного средства должен быть чистым, все символы не должны быть закрыты и хорошо читаться. Об этом автовладельцам напомнили в Роскачестве.

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В ведомстве уточнили, что выцветший российский триколор на знаке считается нарушением. В случае нечитаемого номера автовладельцу следует заказать новые таблички в соответствии со всеми требованиями. За отсутствие справного знака водителю грозит штраф в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ).

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Без механического воздействия повредить символы на знаке достаточно сложно. Если хорошо ухаживать за автомобилем и поддерживать его в чистом и работоспособном состоянии, то и с номерами тоже будет все в порядке», – подчеркнули в ведомстве.

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В случае внесения изменений в ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» на первоначальном этапе будет действовать переходный период, в течение которого использование номеров старого образца не будет являться нарушением. Но затем все номера должны быть приведены в соответствие с действующими поправками.

Причем новые номера будут выдавать только с российским триколором, все компании, производящие таблички по другому шаблону, будут вне закона, а владелец автомобиля с таким госномером получит штраф, предупредили в Роскачестве.

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Источник: news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 9
27.09.2024
Фото:АГН «Москва»
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