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Как выторговать у продавца машины скидку: советы психолога

Психолог Тараянц перечислил приемы, с помощью которых можно сбить цену на авто

Упоминания в разговоре с продавцом автомобиля недостатков транспортного средства помогут снизить цену. Об этом рассказал клинический психолог Артем Тараянц.

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Он советует при диалоге с продавцом упомянуть об аналогичных предложениях на рынке, но по более низкой цене. Затем попросить паузу на раздумья, и тогда он сам может предложить скидку.

«Не стесняйтесь, некоторые автосервисы и риелторы для этих целей буквально создают липовые объявления, пишут в СМИ липовые статьи об анализе тенденций рынка или приводят на обсуждение перспективы сделки липовых продавцов. Изучите все недостатки товара, укажите продавцу на каждый из них и предложите скинуть цену», – уточнил психолог.
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Самое главное – проявлять неподдельную заинтересованность к покупке, советует Тараянц. А если попросить продавца поделиться хорошими воспоминаниями, связанными с машиной, то установятся доверительные отношения и расположение. А усилить эффект эмпатического присоединения помогут дыхание, мимика, жесты, голос и речь, перечисляет психолог.

«Согласитесь на сделку, но в последний момент скажите о поступлении другого предложения. Непосредственно перед сделкой скажите о непредвиденных тратах и укажите конкретную сумму, которую готовы дать сегодня на руки в случае согласия. На самой сделке предложите сделать комплимент и скинуть 5-10 тысяч рублей, как малозначимую сумму», – советует специалист.

Можно упомянуть предстоящий день рождения или другой праздник, чтобы получить дополнительную скидку, подытожил Тараянц.

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Источник: news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 13
27.09.2024
Фото:freepik / prostooleh
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