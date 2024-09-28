За 46 млн рублей можно стать владельцем настоящего гоночного трека, но есть нюанс
В штате Индиана (США) выставили на продажу спортивный комплекс площадью 10 гектаров с гоночным треком, трибунами и другой необходимой инфраструктурой. Стоимость недвижимости оценили в 499,9 тыс. долларов, такая демократичная цена обусловлена состоянием трассы, заброшенной с 2020 года.
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Гоночная трасса ведет отчет своей истории с 1967 года, тогда она носила название Henry's Speedway. На территории комплекса проводились популярные в те времена заезды на грунтовом овале. Позже спорткомплекс получил название Benton County Speedway, затем его то открывали, то закрывали. Владельцы, при которых трасса окончательно стала заброшенной, купили ее в 2013 году.
В настоящее время покрытие гоночного трека почти полностью заросло сорняками, на трибунах тоже растет трава. Кроме того, есть сомнения в их функциональности. Будущему владельцу предстоит вложить немало средств и сил, чтобы привести комплекс в рабочее состояние. Примечательно, что в пакет входит трактор и поливальная машина.
СМИ пишут, что после восстановления трассы она может стать неплохим источником дохода. Высказываются варианты эксплуатировать трек как частную недвижимость, построив на окраине комплекса жилой дом. А трассой могут пользоваться его жители для собственного удовольствия.
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Источник: thedrive.com