За 46 млн рублей можно стать владельцем настоящего гоночного трека, но есть нюанс

В США за полмиллиона долларов на продажу выставили заброшенную гоночную трассу

В штате Индиана (США) выставили на продажу спортивный комплекс площадью 10 гектаров с гоночным треком, трибунами и другой необходимой инфраструктурой. Стоимость недвижимости оценили в 499,9 тыс. долларов, такая демократичная цена обусловлена состоянием трассы, заброшенной с 2020 года.

Заброшенный спорткомплекс Benton County Speedway

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Гоночная трасса ведет отчет своей истории с 1967 года, тогда она носила название Henry's Speedway. На территории комплекса проводились популярные в те времена заезды на грунтовом овале. Позже спорткомплекс получил название Benton County Speedway, затем его то открывали, то закрывали. Владельцы, при которых трасса окончательно стала заброшенной, купили ее в 2013 году.

Заброшенный спорткомплекс Benton County Speedway

В настоящее время покрытие гоночного трека почти полностью заросло сорняками, на трибунах тоже растет трава. Кроме того, есть сомнения в их функциональности. Будущему владельцу предстоит вложить немало средств и сил, чтобы привести комплекс в рабочее состояние. Примечательно, что в пакет входит трактор и поливальная машина.

Заброшенный спорткомплекс Benton County Speedway

СМИ пишут, что после восстановления трассы она может стать неплохим источником дохода. Высказываются варианты эксплуатировать трек как частную недвижимость, построив на окраине комплекса жилой дом. А трассой могут пользоваться его жители для собственного удовольствия.

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Источник: thedrive.com