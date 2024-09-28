Автоподставщиков будут сажать в тюрьму сроком до 7 лет — готов законопроект

Госдума рассмотрит законопроект об уголовном наказании за автоподставы

Госдума РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий уголовное наказание за автоподставу – умышленную организацию ДТП с целью вымогательства денег. По словам автора инициативы, главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов от фракции ЛДПР Ярослава Нилова, в России участились случаи автоподстав.

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В случае одобрения проекта закона Уголовный кодекс дополнят отдельной статьей за автоподставы. В частности, предлагается за ДТП с целью шантажа наказывать уголовным сроком до четырех лет. Если группа лиц действовала по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью – в тюрьму посадят уже на семь лет.

«В России снова наблюдается рост количества мошеннических действий на дорогах – в частности, автоподстав. Мошенники имитируют ДТП, а затем вымогают у жертвы “компенсацию за ущерб”. Но даже в случае разоблачения автоподставщиков судят по обычной “мошеннической” статье, хотя их действия сопряжены с вымогательством, угрозами, умышленным нарушением ПДД и повреждением авто потерпевших», – подчеркивает парламентарий.

Нилов подчеркивает, что в наши дни ситуация не такая критичная, как 10 лет назад, благодаря камерам фото- и видеофиксации на трассах. Но злоумышленники придумывают новые способы подстав, в частности, с участием пешеходов или при парковке транспортных средств, когда жертва якобы задевает чужую машину и уезжает.

В экспертном сообществе считают необходимым четко прописать критерии автоподстав, причем до появления новой статьи в УК РФ. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов обращает внимание на то, что критерии в таком ДТП очень размыты, поэтому умысел водителя, совершившего правонарушение, нужно еще доказать. Сложность заключается в том, чтобы в подобных подставах не спутать неосторожное вождение с умышленными действиями, резюмирует общественник.

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Источник: Известия