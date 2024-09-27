Автомобили резко подорожают осенью: на сколько вырастут цены

Эксперт Шапарин: стоимость машин в РФ из-за утильсбора вырастет в октябре на 20%

Повышение утильсбора приведет к серьезному подорожанию всех новых автомобилей. Даже базовые «китайцы» станут дороже сразу на 300 тыс. рублей или 10-20%, прогнозирует вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он считает, что на российском авторынке возникнет устоявшийся тренд на рост цен на фоне ежегодного повышения утильсбора в дальнейшем.

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Существенное подорожание автомобилей ожидает и независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Он считает, что новые машины могут подорожать на 10%, причем, помимо утильсбора, на их стоимость также будут влиять сохраняющиеся проблемы с банковскими расчетами между Россией и КНР.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков полагает, что рост цен будет не разовым, а постепенным, и до конца текущего года новые авто (особенно те, что ввозятся в Россию по параллельным каналам) могут подорожать на 5-7%.

В середине сентября Минпромторг утвердил шкалу индексации утильсбора для автомобилей до 2030 года. На автотехнику и прицепы он будет проиндексирован уже с 1 октября: на первом этапе ставка увеличится на 70–85%, а потом, 1 января каждого года, она будет повышаться на 10–20%.

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Источник: Autonews