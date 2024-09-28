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В России замечен в продаже Aurus Senat в секретной спецверсии: что в ней особенного?

В России продают подержанный Aurus в версии Aurora за 48,5 млн рублей

Российский рынок люксовых автомобилей пополнился необычным предложением: на сайте бесплатных объявлений появился подержанный Aurus Senat в секретной спецверсии Aurora. И хотя автомобиль прошел всего 13,5 тысяч километров, его цена впечатляет – 48,5 миллионов рублей!

Aurus Senat Aurora
Aurus Senat Aurora

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Спецверсия Aurora была задумана как ограниченная серия из десяти автомобилей в шоколадном цвете кузова, с салоном из светло-коричневой кожи, антрацитовыми дисками и декоративной полосой вдоль боковин. Однако, по словам продавца, было выпущено лишь пять таких машин.

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Aurora выделяется нестандартным оформлением как экстерьера, так и интерьера. В спецверсии включены все доступные опции. В отличие от стандартных версий Aurus Senat, комплектация Aurora отличается черными дисками. Наличие специальных шильдиков и табличек подтверждает принадлежность автомобиля к Aurora.

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Интерьер Aurus Senat Aurora
Интерьер Aurus Senat Aurora

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В прошлом году Aurora стоила на 4,5-6 миллионов рублей дороже стандартной версии Aurus Senat. Сейчас же, за подержанный седан с пробегом всего 13,5 тысяч километров просят практически как за новый. Помимо Aurora, в классифайдах представлены еще несколько вариантов Aurus Senat 2021-2023 годов выпуска. Цены на них варьируются от 47,5 до 50 миллионов рублей за новые автомобили и от 30 до 45 миллионов рублей за подержанные.

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 5
28.09.2024
Фото:Auto.ru
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