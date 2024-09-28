Ford отказался от своих популярных моделей, назвав их скучными: грядут большие перемены

Джим Фарли: Ford переходит к созданию культовых моделей взамен скучных

Решение Ford прекратить производство ряда популярных моделей, таких как Fiesta, Focus, Fusion и Taurus, вызвало бурные обсуждения среди автолюбителей и экспертов. Компания, похоже, решила распрощаться со «скучными» автомобилями и перейти к созданию «культовых» моделей, делая ставку на электрические кроссоверы и коммерческий транспорт.

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По словам генерального директора, Ford Джима Фарли, причина кроется в желании компании переориентировать свои инвестиции. «Скучные» модели, такие как Fiesta и Focus, несмотря на свою популярность, больше не приносят ожидаемой прибыли. Вместо этого Ford планирует сосредоточиться на разработке электромобилей, таких как Explorer и Capri, построенных на платформе Volkswagen MEB. Эти модели станут аналогами VW ID.4 и ID.5, предлагая потребителям стильный и современный дизайн, а также высокую автономность.

Внезапное решение Ford отказаться от моделей, которые долгое время были символом бренда, вызвало недоумение у многих. Fiesta и Focus – это автомобили, которые покорили сердца нескольких поколений водителей. Их простота, практичность и доступность сделали их популярными во всем мире. Однако, похоже, Ford решил сделать ставку на более «зажигательные» модели, которые были бы в состоянии конкурировать с такими брендами, как Porsche. Компания надеется, что такие автомобили, как Bronco, Mustang и Raptor, помогут Ford укрепить свою позицию на рынке.

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Источник: SpeedMe