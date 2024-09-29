Выдержит выстрелы и взрыв гранаты: популярный кроссовер превратили в настоящий броневик

Skoda представила бронированную версию кроссовера Kodiaq Armoured

В мире, где вопрос безопасности становится все более актуальным, Skoda представила бронированный автомобиль Kodiaq, призванный обеспечить максимальную защиту в экстремальных ситуациях.

Skoda Kodiaq Armoured

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Новый автомобиль, созданный в рамках совместного проекта Skoda UK и британских экспертов в области безопасности UTAC Special Vehicles, стал логичным продолжением успешного Superb Armoured, более 500 экземпляров которого были проданы по всему миру с 2018 года.

Skoda Kodiaq Armoured

Внешне бронированный Kodiaq практически не отличается от стандартной модели, но скрывает за собой мощную защиту. Kodiaq Armoured оснащен бронированным кузовом и стеклами, которые выдерживают попадание пуль и взрывы гранат. В ходе испытаний броня успешно остановила более 200 пуль.

В автомобиле используются специальные амортизаторы, учитывающие увеличенную массу бронированной версии. Они обеспечивают адекватную реакцию на команды водителя при различных скоростях. Все четыре колеса оборудованы системой Run-Flat, которая предотвращает выход шины с обода даже если она спущена. Это позволяет водителю сохранять контроль над автомобилем в случае прокола. Также в автомобиль включены: система аварийного освещения и сирены, коммуникационный центр с 8-дюймовым сенсорным экраном и функциями GPS, Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер Skoda Kodiaq Armoured

Kodiaq Armoured предлагается в пятиместном исполнении и обладает вместительным багажником объемом более 2000 литров. Автомобиль прошел сертификацию по стандартам гражданских бронированных транспортных средств PAS 300 и PAS 301. Клиентам предлагается широкий выбор мощных двигателей, соответствующих их потребностям.

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Источник: FleetNews