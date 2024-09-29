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Представлена новая версия доступного семейного минивэна: подробности и фото

Chrysler Voyager 2025 получит больше опций и будет стоить от 40 тыс. долларов

Chrysler Voyager, известный своей практичностью и доступностью, вернулся в новом обличии на 2025 модельный год. Обновленный минивэн получил ряд улучшений, делающих его еще более привлекательным для семейного использования.

Chrysler Voyager 2025
Chrysler Voyager 2025

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Он получит больше стандартного оборудования, начиная от трехзонного автоматического климат-контроля и заканчивая солнцезащитными шторками второго ряда. Теперь минивэн оснащен 10,1-дюймовым сенсорным экраном и 7,0-дюймовой панелью приборов, адаптивным круиз-контролем и системой помощи при парковке. Chrysler добавила мониторинг слепых зон и функцию памяти в восьми направлениях для водительского сиденья.

Chrysler Voyager 2025
Chrysler Voyager 2025
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Машина оснащена электрическими раздвижными дверьми и задней дверью, а также подогревом передних сидений и рулевого колеса.

Фирменная система Stow'n Go позволяет сложить второй и третий ряды сидений в пол, освобождая значительный объем грузового пространства для перевозки крупных вещей.

Voyager предлагает семиместный вместительный салон, способный комфортно разместить семью, семь подушек безопасности, 17-дюймовые легкосплавные диски, акустическое лобовое стекло, автоматические фары и беспроводное подключение смартфона к приложениям Android Auto и Apple CarPlay.

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Voyager 2025 оснащен проверенным 3,6-литровым двигателем Pentastar V6, выдающим 287 л.с. В сочетании с девятиступенчатой автоматической коробкой передач он обеспечивает достаточную динамику и экономичный расход топлива. Chrysler Voyager 2025 стартует с $40 000, что делает его привлекательным предложением для покупателей, ищущих просторный и практичный минивэн по доступной цене.

Chrysler Voyager 2025
Chrysler Voyager 2025
Chrysler Voyager 2025
Интерьер Chrysler Voyager 2025
Интерьер Chrysler Voyager 2025
Интерьер Chrysler Voyager 2025

Источник: Motor1

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Лежнин Роман
Фото:Motor1
Количество просмотров 7
29.09.2024
Фото:Motor1
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