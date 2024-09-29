#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lincoln Nautilus
29 сентября
Власти США запретят ввозить из Китая даже автомобили собственных марок
В США запретят ввозить Lincoln и Buick,...
Названы критерии, по которым россияне выбирают автомобиль
29 сентября
Названы критерии, по которым россияне выбирают автомобиль
Эксперты: нейтральные цвета и зимний пакет...
Как изменится жизнь российских водителей 1 октября?
29 сентября
Как изменится жизнь российских водителей 1 октября?
С 1 октября в России вступят в силу новые...

Для легендарной Тойоты из 80-х внезапно возобновили выпуск «кузовщины»

На Alibaba обнаружили объявление о продаже новых компонентов для купе Toyota AE86

На китайском маркетплейсе Alibaba появилось объявление о продаже кузовов для культовой Toyota Sprinter Trueno / AE86, модели, дебютировавшей 40 лет назад.

Кузов Toyota AE86
Кузов Toyota AE86

Почитать еще: А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе

За производство отвечает китайская фирма Jiangsu Aodun Automotive Industry Co., один из крупнейших поставщиков штампованных деталей в Китае, являющийся подрядчиком концерна FAW.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Атмосферник, автомат, цена от 2,04 млн рублей – супер! А на чем сэкономили?

Китайцы предлагают полностью комплектный кузов, включающий остов, двери, крышку багажника и капот. Все детали загрунтованы, но не окрашены. Конструкция кузова соответствует заводской спецификации Toyota AE86. Компоненты изготовлены из стали, штампованные и сварные. Скорее всего, китайцы применили реверс-инжиниринг, используя оригинальную Toyota AE86 в качестве образца.

Вопрос качества металла и жёсткости кузова остается открытым.

Цены на кузова в открытом доступе, но предложение рассчитано скорее на мастерские. Выгодно заказывать кузова партиями:

  • 5 кузовов – $9500 за штуку
  • 50 кузовов – $8000 за штуку

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Стоимость доставки не включена. Пока неизвестно, как Toyota отнеслась к инициативе китайского завода. Однако объявление о продаже кузовов было удалено с Alibaba спустя три дня после публикации американских журналистов.

Источник: Alibaba

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Alibaba
Количество просмотров 9
29.09.2024
Фото:Alibaba
Поделиться:
Оцените материал:
0