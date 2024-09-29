Для легендарной Тойоты из 80-х внезапно возобновили выпуск «кузовщины»

На Alibaba обнаружили объявление о продаже новых компонентов для купе Toyota AE86

На китайском маркетплейсе Alibaba появилось объявление о продаже кузовов для культовой Toyota Sprinter Trueno / AE86, модели, дебютировавшей 40 лет назад.

Кузов Toyota AE86

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За производство отвечает китайская фирма Jiangsu Aodun Automotive Industry Co., один из крупнейших поставщиков штампованных деталей в Китае, являющийся подрядчиком концерна FAW.

Китайцы предлагают полностью комплектный кузов, включающий остов, двери, крышку багажника и капот. Все детали загрунтованы, но не окрашены. Конструкция кузова соответствует заводской спецификации Toyota AE86. Компоненты изготовлены из стали, штампованные и сварные. Скорее всего, китайцы применили реверс-инжиниринг, используя оригинальную Toyota AE86 в качестве образца.

Вопрос качества металла и жёсткости кузова остается открытым.

Цены на кузова в открытом доступе, но предложение рассчитано скорее на мастерские. Выгодно заказывать кузова партиями:

5 кузовов – $9500 за штуку

5 кузовов – $9500 за штуку 50 кузовов – $8000 за штуку

Стоимость доставки не включена. Пока неизвестно, как Toyota отнеслась к инициативе китайского завода. Однако объявление о продаже кузовов было удалено с Alibaba спустя три дня после публикации американских журналистов.

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Источник: Alibaba