Популярный в России пикап разбили в краш-тесте: результаты удивили

Пикап JAC T9 получил пять звёзд безопасности в австралийском краш-тесте ANCAP

В мире автомобилей безопасность является приоритетом номер один. Особенно это актуально для пикапов, которые часто используются для работы и перевозки грузов. JAC T9, популярный пикап китайского бренда JAC, доказал свою высокую безопасность, получив максимальную оценку – пять звезд – от независимой организации по автомобильной безопасности ANCAP SAFETY.

JAC T9

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ANCAP SAFETY – это авторитетная организация, созданная в Австралии и Новой Зеландии еще в 1993 году. Ее эксперты проводят строгие и всесторонние испытания автомобилей, чтобы оценить их безопасность и защитить жизни людей. Программа ANCAP включает в себя:

Фронтальный удар на скорости 64 км/ч с перекрытием 40% – это испытание имитирует лобовое столкновение с другим автомобилем. Два боковых удара проверяют прочность конструкции при столкновении сбоку. Испытания кресел имитацией удара сзади – оценивают защиту пассажиров при резком торможении или столкновении сзади. Тест на безопасность пешеходов проверяет конструкцию автомобиля на минимизацию повреждений при столкновении с пешеходом.

Интерьер JAC T9

JAC T9 успешно прошел все эти испытания, подтвердив свою высокую прочность и надежность. Это говорит о том, что конструкция кузова, система безопасности и опции для водителя и пассажиров разработаны с учетом максимальной безопасности всех участников дорожного движения. В штаб-квартире бренда JAC отметили, что за этой наградой стоят 60 лет технологических исследований и разработок, постоянного контроля качества и испытаний автомобиля в самых разных условиях.

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Источник: Quto