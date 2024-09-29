Названы критерии, по которым россияне выбирают автомобиль

Эксперты: нейтральные цвета и зимний пакет играют ключевую роль при выборе авто

Выбор автомобиля – это всегда непростой процесс. Нужно учесть множество факторов: цена, технические характеристики, внешний вид. Но что же действительно волнует российских автомобилистов?

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По данным опроса, проведенного одной из российских страховых компаний, 62% россиян предпочитают автомобили нейтральных оттенков. Среди них лидирует серый цвет (27%). Однако, если говорить о продажах, то тут лидируют белый и черный цвета. Александр Тимофеев, эксперт в сфере автомобильного рынка, объясняет это просто: белый автомобиль проще продать на вторичном рынке, чем, например, малиновый или пурпурный.

Помимо цвета, россияне обращают внимание на тип кузова. Исследование показало, что самый популярный выбор – кроссовер (38%). Такая популярность кроссоверов объясняется их универсальностью: они комфортны для поездок по городу, а благодаря высокой проходимости могут легко справиться с неблагоприятными дорожными условиями, которые часто встречаются даже в крупных городах.

Еще один интересный факт: 30% россиян выбирают автомобили европейского производства. Российские зимы суровы, поэтому не удивительно, что многие автомобилисты выбирают машины с «зимним» пакетом опций, который включает в себя подогрев кресел, рулевого колеса и лобового стекла. Российские автомобилисты прагматичны: они выбирают машины, которые практичны, комфортны и надежны.

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Источник: Аргументы и Факты