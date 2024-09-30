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Новый поворот: Volkswagen кардинально меняет подход к дизайну авто
VW больше не хочет, чтобы его автомобили...

Новый поворот: Volkswagen кардинально меняет подход к дизайну авто

VW больше не хочет, чтобы его автомобили выглядели слишком агрессивно

Большинство современных дизайнов спорткаров довольно агрессивны. «Злой» разрез фар, массивные решетки радиатора, спойлеры и расширители крыльев.

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Но Volkswagen больше не хочет, чтобы его автомобили были слишком агрессивными. В частности, руководитель отдела дизайна Volkswagen Энди Миндт сказал, что нет ничего плохого в том, чтобы сделать дизайн более дружелюбным.

Дружелюбный VW концепт
Дружелюбный VW концепт
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«Я считаю, что большинство людей не хотят быть самыми крутыми или казаться агрессивными на публике. Они хотят иметь хороший костюм и опрятный внешний вид, выглядеть счастливыми и оптимистичными. Наша суть такова: быть хорошими парнями».

По большей части дизайн VW в последнее время был довольно дружелюбным.

VW ID.Buzz
VW ID.Buzz

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У ID.Buzz фирменные злые фары VW, но в остальном симпатичная ретро-эстетика. Большинство кроссоверов VW также довольно дружелюбны, а GLI и GTI — даже с их опущенными фарами и большими решетками выглядят менее сердитыми чем конкуренты.

Кроме того, в компании сообщили, что собираются потратить больше денег на более качественные материалы в отделке интерьера.

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Источник: Motor1

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Алексеева Елена
Фото:Volkswagen
30.09.2024
Фото:Volkswagen
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