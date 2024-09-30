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Названы самые дешевые китайские кроссоверы в России

Топ-5 самых доступных китайских SUV в сентябре 2024 года возглавил Livan X3 Pro

Журналисты портала «Автоновости дня» перечислили самые доступные китайские кроссоверы, которые можно купить в сентябре 2024 года.

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Возглавил рейтинг кроссовер Livan X3 Pro со 103-сильным мотором и вариатором, который с учетом прямой выгоды стоит сейчас от 1 559 000 рублей.

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На второй строчке более крупный DFSK 500 от компании DongFeng. Кроссовер со 116-сильным мотором и вариатором стоит от 1 749 000 рублей с учетом прямой скидки в размере 450 000 рублей.

Далее следует JAC JS3 по цене 1 799 000 рублей. Столько просят за кроссовер 2023 года выпуска с мотором на 109 л. с. и 6-ступенчатой МКП.

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На пятом месте кроссовер Chery Tiggo 4 Pro с мотором на 113 л.с. и 5-ступенчатой МКП за 1 850 000 рублей (с учетом прямой скидки в 270 000 рублей) и Forthing T5 с мотором на 144 л.с. в паре с 6-диапазонным автоматом за 1 950 000 рублей с учетом максимальной скидки.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

DFSK 500
Chery Tiggo 4 Pro
Livan X3 Pro
JAC JS3
Forthing T5
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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС | «За рулем»
Количество просмотров 12
30.09.2024
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС | «За рулем»
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