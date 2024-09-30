#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Есть шанс урвать Skoda Octavia за 880 тысяч рублей — называем способ
30 сентября
Есть шанс урвать Skoda Octavia за 880 тысяч рублей — называем способ
В России по цене от 210 тысяч рублей...
Названы самые дешевые китайские кроссоверы в России
30 сентября
Названы самые дешевые китайские кроссоверы в России
Топ-5 самых доступных китайских SUV в сентябре...
Dacia Sandero Stepway
30 сентября
Бюджетный внедорожный хэтчбек вернулся в Россию по привлекательной цене
На рынке России продают новый Dacia Sandero...

Бюджетный внедорожный хэтчбек вернулся в Россию по привлекательной цене

На рынке России продают новый Dacia Sandero Stepway по цене 2,4 млн рублей

На рынке России появился новый хэтчбек Dacia Sandero Stepway 2024 года выпуска. По словам московского продавца, это «тот самый Renault Sandero Stepway», знакомый россиянам. Автомобиль продается по цене за 2,4 млн рублей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Атмосферник, автомат, цена от 2,04 млн рублей – супер! А на чем сэкономили?

Речь идет о европейской версии, под капотом которой стоит бензиновый мотор объемом 1,0 л мощностью 90 л.с. и 6-ступенчатая механическая коробка передач. Автомобиль русифицирован, утильсбор и все необходимые для постановки на учет документы входят в стоимость.

Dacia Sandero Stepway
Dacia Sandero Stepway

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Комплектация Sandero Stepway включает штатную мультимедийную систему с крупным цветным тачскрином, навигацией и Bluetooth, тканевые сиденья, мультируль с отделкой из экокожи, круиз-контроль, бортовой компьютер, кондиционер, две подушки безопасности, базовые системы ABS, EBD и ESP, электрорегулировка зеркал и другие опции.

Dacia Sandero Stepway
Dacia Sandero Stepway
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Кредит на покупку авто?

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: avtonovostidnya.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Dacia
Количество просмотров 21
30.09.2024
Фото:Dacia
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Renault Sandero ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
-1