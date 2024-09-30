Бюджетный внедорожный хэтчбек вернулся в Россию по привлекательной цене
На рынке России появился новый хэтчбек Dacia Sandero Stepway 2024 года выпуска. По словам московского продавца, это «тот самый Renault Sandero Stepway», знакомый россиянам. Автомобиль продается по цене за 2,4 млн рублей.
Речь идет о европейской версии, под капотом которой стоит бензиновый мотор объемом 1,0 л мощностью 90 л.с. и 6-ступенчатая механическая коробка передач. Автомобиль русифицирован, утильсбор и все необходимые для постановки на учет документы входят в стоимость.
Комплектация Sandero Stepway включает штатную мультимедийную систему с крупным цветным тачскрином, навигацией и Bluetooth, тканевые сиденья, мультируль с отделкой из экокожи, круиз-контроль, бортовой компьютер, кондиционер, две подушки безопасности, базовые системы ABS, EBD и ESP, электрорегулировка зеркал и другие опции.
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Источник: avtonovostidnya.ru