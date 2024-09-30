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Есть шанс урвать Skoda Octavia за 880 тысяч рублей — называем способ

В России по цене от 210 тысяч рублей распродадут машины должников

В Башкирии состоятся очередные аукционные торги, на которых распродадут автомобили, конфискованные за долги их владельцев.

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Стартовая ставка самого дешевого лота составляет 210,8 тыс. рублей, это модель Chery Tiggo 2012 года выпуска. За 382,5 тыс. рублей выставлен Ford Focus 2010 года выпуска. Чуть более чем за полмиллиона выставлен на продажу Volkswagen Passat (510 тыс. рублей).

В категории до миллиона представлены Chevrolet Niva 2019 года (722 тыс. рублей), Lada Vesta 2021 года – 782 тыс. рублей, Skoda Octavia 2012 года за 880 тыс. рублей и Lada Vesta 2019 года за 909,5 тыс. рублей.

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За автомобиль Zotye T600 2018 года выпуска планируют выручить не менее 1,080 млн рублей, стартовая цена Lada Granta 2020 года составляет 1,056 млн рублей), УАЗ 390995-04 2021 года продадут минимум зав 1,164 млн рублей), Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года – за 1,819 млн рублей).

Все заявки на участие в торгах будут принимать до 21 октября текущего года, сам аукцион проведут 28 октября.

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Источник: ufatime.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
Количество просмотров 8
30.09.2024
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
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