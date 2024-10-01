Моторные масла, одобренные Mercedes-Benz, остались в России

Моторные масла Rolf Ultra сохранили состав, одобренный Mercedes-Benz

Немецкий концерн подтвердил актуальность ранее выданного одобрения MB 229.3/229.5 моторного масла Rolf Ultra вязкости 5W-30.

Rolf Ultra SAE 5W-30 A3/B4 SP – полностью синтетическое моторное масло, созданное на основе комбинации базовых масел GTL и PAO, синтезируемых из газа и многофункционального пакета присадок Infineum.

Синтетическое моторное масло Rolf Ultra SAE 5W-30 A3/B4 SP

Уникальная рецептура обеспечивает максимальную производительность двигателя, защищая его от отложений и износа. Масло отличается высокой стабильностью к окислению, низким расходом на угар и исключительными низкотемпературными свойствами, в том числе температурой застывания -61 градус по Цельсию.

Масло Rolf Ultra SAE 5W-30 A3/B4 SP предназначено для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, включая турбированные с непосредственным впрыском. Помимо Mercedes-Benz, масла Rolf Ultra также имеют одобрения BMW и полностью соответствует требованиям Американского института нефти (API) и Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Александр Сосновский, директор по техническому маркетингу Rolf:

– Соответствие требованиям мировых лидеров автомобилестроения – лучшее подтверждение высокого качества продукции.

Программы получения одобрения Mercedes-Benz считаются одними из самых строгих и включают целый комплекс лабораторных и моторных тестов.