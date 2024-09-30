Китайским тракторам сделали апгрейд под запросы российских аграриев
Завод для сборки китайских тракторов могут построить в России, возведением производственных мощностей и расширением линейки строительно-дорожной и специальной техники сельскохозяйственным транспортом займется группа UMG. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Летом 2024 года в рамках выставок «Золотая нива» и «Всероссийский день поля» компания представила линейку из пяти тракторов для обработки земли после пашни и обслуживания посевов весной. По словам заместителя гендиректора UMG Михаила Абовьяна, техника поставляется из Китая в виде крупноузловых комплектов, после чего собирается на Брянском тракторном заводе (БТЗ).
В UMG подчеркивают, что китайскую технику специально модернизировали под запросы российских аграриев при участии инженеров компании. На протяжении двух лет локализацию тракторов планируют углубить.
Анонсированные UMG тракторы совпадают с продукцией китайской компании экономсегмента Weihe, они продаются в РФ по цене от 2,9 млн рублей.
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Источник: vedomosti.ru