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30 сентября
Китайским тракторам сделали апгрейд под запросы российских аграриев
В России планируют построить новый завод для...

Китайским тракторам сделали апгрейд под запросы российских аграриев

В России планируют построить новый завод для сборки китайских тракторов

Завод для сборки китайских тракторов могут построить в России, возведением производственных мощностей и расширением линейки строительно-дорожной и специальной техники сельскохозяйственным транспортом займется группа UMG. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Летом 2024 года в рамках выставок «Золотая нива» и «Всероссийский день поля» компания представила линейку из пяти тракторов для обработки земли после пашни и обслуживания посевов весной. По словам заместителя гендиректора UMG Михаила Абовьяна, техника поставляется из Китая в виде крупноузловых комплектов, после чего собирается на Брянском тракторном заводе (БТЗ).

UMG T2604
UMG T2604

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В UMG подчеркивают, что китайскую технику специально модернизировали под запросы российских аграриев при участии инженеров компании. На протяжении двух лет локализацию тракторов планируют углубить.

Анонсированные UMG тракторы совпадают с продукцией китайской компании экономсегмента Weihe, они продаются в РФ по цене от 2,9 млн рублей.

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Источник: vedomosti.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:UMG
Количество просмотров 7
30.09.2024
Фото:UMG
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