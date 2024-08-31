Эти тракторы были царями бездорожья! Показываем, что умели в СССР

Блогер показал в видео самые проходимые тракторы советского времени

Да, именно тракторы в СССР были настоящими «проходимцами» – ведь если армейским полноприводным грузовикам чаще всего попадались пусть разбитые, но все же дороги, то этим «монстрам» выпало колесить там, где дорог не было и не будет никогда – в полях, лесах и иногда даже немного водоемах.

В приложенном ниже видео авторами сделана попытка показать самые яркие примеры, перечислив конкретные модели – что ж, примем этот взгляд к сведению, не отказывая и себе, и вам в альтернативных мнениях. И безусловно согласившись с тем,что показанные в ролике машины просто дьявольски хороши!

Отрадно за Т-150К – в нынешней тематической блогосфере он зачастую немного теряется на фоне «попсовых» собратьев вроде К-701 и более легких МТЗ-82, Т-30А80, Т-40АМ, Т-16, ЮМЗ-6... Впрочем, в нынешней подборке каждый из указанных получил свою минуту славы. Смотрим!

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: АВТО ИСТОРИЯ