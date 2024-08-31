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Эти тракторы были царями бездорожья! Показываем, что умели в СССР

Блогер показал в видео самые проходимые тракторы советского времени

Да, именно тракторы в СССР были настоящими «проходимцами» – ведь если армейским полноприводным грузовикам чаще всего попадались пусть разбитые, но все же дороги, то этим «монстрам» выпало колесить там, где дорог не было и не будет никогда – в полях, лесах и иногда даже немного водоемах.

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В приложенном ниже видео авторами сделана попытка показать самые яркие примеры, перечислив конкретные модели – что ж, примем этот взгляд к сведению, не отказывая и себе, и вам в альтернативных мнениях. И безусловно согласившись с тем,что показанные в ролике машины просто дьявольски хороши!

Отрадно за Т-150К – в нынешней тематической блогосфере он зачастую немного теряется на фоне «попсовых» собратьев вроде К-701 и более легких МТЗ-82, Т-30А80, Т-40АМ, Т-16, ЮМЗ-6... Впрочем, в нынешней подборке каждый из указанных получил свою минуту славы. Смотрим!

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: АВТО ИСТОРИЯ

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 3
31.08.2024
Фото:Wikimedia
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