Названы пять самых популярных моделей АВТОВАЗа

«Авито Авто»: самой востребованной моделью АВТОВАЗа стала Lada Granta

В период с января по август 2024 года самой востребованной моделью компании АВТОВАЗ стала Lada Granta, сказано в исследовании «Авито Авто». Этот автомобиль занял 9,2% от общего спроса на новые автомобили. На втором месте находится Niva Legend с долей 5,6%. Также в тройку лидеров вошла Vesta с показателем 5,3%.

Замыкают топ-5 самых популярных моделей Niva Travel (1,8%) и Vesta Cross (1,4%). При этом последняя показала наиболее значительный рост спроса: почти в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Рост спроса на ряд моделей ВАЗ демонстрирует высокий интерес покупателей к автомобилям Lada. В данном сегменте у бренда минимальная конкуренция – альтернативы в основном представлены новыми бюджетными седанами китайского производства или автомобилями с пробегом», – рассказал руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: «Газета.Ru»