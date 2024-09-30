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Будущим водителям рассказали, как избежать недопуска к экзамену на получение прав

Стало известно, как проверить наличие лицензии от Госавтоинспекции у автошколы

Проверить автошколы на наличие разрешения от Госавтоинспекции на образовательную деятельность теперь можно на сайте ведомства. В пресс-центре МВД РФ рассказали, что таким образом можно исключить недопуск к экзаменам на получение водительских прав.

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Эта мера реализуется в соответствии с требованиями порядка выдачи заключений о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также соискателей лицензий на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.

«Сведения о наличии у образовательных организаций заключений размещаются в каждом из региональных сегментов официального сайта Госавтоинспекции в разделе "онлайн справочники, реестры" под заголовком "автошколы"», – уточнили в ведомстве.

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Кроме того, в МВД напомнили, что 1 апреля 2024 года в России вступил в силу закон, обязывающий автошколы иметь заключение о соответствии учебно-материальной базы требованиям программ обучения водителей автомобилей соответствующих категорий и подкатегорий. Такой документ выдают инспекторы ГАИ. Если у автошколы нет соответствующей лицензии, кандидату в водители могут отказать в допуске к сдаче экзамена на права и не выдать водительское удостоверение.

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Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
30.09.2024
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
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