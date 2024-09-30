Водители навязывают свои правила: почему в России растут цены на такси

Автоэксперт Сажин объяснил, как пресечь уход таксистов в «серую» зону

Причина резкого подорожания услуг такси кроется в том, что водители пытаются навязать свои правила в сфере пассажирских перевозок. Такое мнение выразил автоэксперт Владимир Сажин.

Рассуждая о том, что вынуждает таксистов уходить в «серую» зону и искать клиентов в различных чатах и соцсетях, минуя официальные сервисы, эксперт предупреждает, что их могут ждать неприятные последствия. Такие поездки обходятся пассажирам на 50% дешевле из-за отсутствия комиссии приложению, но количество таксистов в официальных сервисах уменьшается. В итоге высокий спрос может спровоцировать еще больший рост цен, убежден Сажин.

«Есть определенные требования к пассажирским перевозкам, осуществляющимся в такси. Они должны выполняться всеми участниками рынка: самозанятые, автопарки и так далее», – уточняет эксперт.

Дело в том, что при уходе в «серую» зону не выполняющие требования по страховке, налогам и т.д. водители такси, рискуют остаться без транспортных средств. В случае проверки эти водители уедут на штрафстоянку и наберут большие штрафы, констатирует специалист. При этом Сажин напоминает, что рынок пассажироперевозок никогда не были дешевым и способен сам себя отрегулировать.

«Если будет много машин, а пассажиры будут отказываться от транспорта, ценник будет падать, а если машин будет мало, а цены высокими, люди останутся без работы», – объясняет автоэксперт.

Чтобы решить возникшую проблему, необходимо провести несколько «благотворительных акций», которые наглядно продемонстрируют все негативные последствия.

«Тут уже вопрос к надзирающим органам. Сейчас так и произойдет. После этого все начнут возвращаться в нужное русло, автомобильные парки начнут укрупняться и выполнять требования», – убежден специалист.

При этом Сажин уточняет, что эти требования направлены на борьбу не с нелегалами, а с легальными таксопарками, которые действительно хотят выполнять требования, но эффект получается обратный. «Мы одно лечим, а весь организм калечим», – резюмирует Сажин.

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Источник: osnmedia.ru