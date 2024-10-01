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Новый премиальный бренд собирается в Россию. Скоро будет

В России появится новый премиум-бренд, который будет конкурировать с Lixiang

На данный момент компания Sinomach Automobile продает в России внедорожник под маркой Oting, но компания анонсировала скорый выход на российский рынок нового бренда. Этот бренд будет премиум-сегмента и станет конкурентом Lixiang.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Sinomach – китайский концерн, который, помимо автомобилей, занимается производством спецтехники, автобусов и пикапов. В России компания предлагает внедорожник Oting Paladin, дебютировавший в начале 2024 года. Внешне полноприводный Паладин практически идентичен Nissan Terra 2018 года и построен на его платформе.

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Автомобиль выпускает завод Zhengzhou Nissan в Китае и был разработан Nissan для производства на совместном японско-китайском предприятии. В Китае этот автомобиль продается с 2022 года под названием Dongfeng Paladin.

На сайте бренда также анонсированы три новые модели без указания названий: пикап-хардтоп, полноразмерный SUV и компактный кроссовер.

На недавней Конвенции РОАД выяснилось, что марки Haval, Geely, Chery, Changan и Exeed заняли 45% рынка, а в целом китайские бренды уже занимают около 60%.

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Источник: Autonews

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
01.10.2024
Фото:Unsplash
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