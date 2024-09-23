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Haval, Geely, Chery, Changan и Exeed заняли 45% рынка. И это не предел
23 сентября
Haval, Geely, Chery, Changan и Exeed заняли 45% рынка. И это не предел
«Автостат»: в 2024-м китайские бренды хотят...

Haval, Geely, Chery, Changan и Exeed заняли 45% рынка. И это не предел

«Автостат»: в 2024-м китайские бренды хотят выпустить в России более 100 новинок

На Конвенции РОАД в Санкт-Петербурге дилеры обсудили текущее состояние авторынка, отметив значительный рост китайских брендов. Если в начале 2022 года их доля в России составляла 9%, то сейчас она достигла 45%. Каждый второй автомобиль, продаваемый в стране, теперь китайский.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Если еще в начале 2022-го успешные китайские бренды Haval, Geely, Chery, Changan и Exeed имели совокупную долю в России на уровне 9%, то сегодня доля топ-5 в рынке составляет уже 45%.

Данил Пивоваров из агентства «Автостат» поделился данными о продажах за 2024 год. Например, объем реализации Haval вырос до 116 685 единиц, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Бренд Geely увеличил продажи на 90%, а Chery на 40%. Changan продемонстрировал особенно сильный рост — в 3,4 раза, достигнув 71 534 проданных автомобилей.

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В сегменте электромобилей Zeekr занимает лидирующие позиции с двумя моделями в топе: Zeekr 001 и Zeekr X. За 8 месяцев 2024 года было реализовано 5559 автомобилей этой марки, что позволило ей занять 6-е место среди премиальных брендов.

Также участники отметили успех LiXiang, который, не имея официального дистрибьютора, продал 15 033 автомобиля, увеличив продажи в 22 раза. Доля китайских машин на рынке России уже составляет 60% и, вероятно, продолжит расти.

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По прогнозам «Автостата», в 2024 году китайские производители планируют выпустить более 100 новинок, включая рестайлинговые версии. Даже если до России доберется лишь 60% от запланированного объема, это будет значительным дополнением к рынку.

Эксперты ожидают, что в 2024 году российский рынок сможет «проглотить» 1,54-1,55 миллиона новых автомобилей, из которых 19-20 тысяч будут электромобили.

Две полноценные премьеры китайских брендов Knewstar и Soueast состоялись на минувшей неделе.

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Источник: «Китайские автомобили»

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Алексеева Елена
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
Количество просмотров 9
23.09.2024
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
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