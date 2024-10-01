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Новый кроссовер для России получит бензиновый и гибридный варианты

Chery анонсировала для РФ кроссовер Tiggo 9 в бензиновом и гибридном вариантах

Китайский автопроизводитель Chery представит на рынке России бензиновый и гибридный варианты кроссовера Tiggo 9. Новинка станет первой моделью на платформе Т2Х в российской модельной линейке.

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Отличительной особенностью модели являются гидравлические сайлентблоки и система активного демпфирования CDC – она помогает регулировать жесткость амортизаторов. В списке оснащения заявлены также технологии автономного экстренного торможения, круиз-контроль, ассистент движения в пробках и система автоматической парковки.

Габариты Tiggo 9: 4810/1925/1741 мм, размер колесной базы составляет 2770 мм. На местном рынке в Китае автомобиль доступен в пяти цветах кузова: черном, серебристом, сером и двух оттенках белого. Что касается силового агрегата, то кроссовер получил бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра и мощностью 257 л.с.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

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В зависимости от комплектации в паре с двигателем работает семиступенчатый робот или классическая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Заявленный расход топлива – 7,5 литра бензина АИ-95 на 100 км пути.

Под капотом гибридной версии стоит бензиновый мотор объемом 1,5 литра мощностью 154 л.с. и электродвигатель мощностью 221 л.с., установленный в передней части автомобиля. Общий запас хода на полном баке превышает 1400 км.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9
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Источник: Китайские автомобили

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Светлана Тарасенко
Фото:Chery
Количество просмотров 15
01.10.2024
Фото:Chery
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