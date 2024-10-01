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Кинобоссы снимут боевик по игрушечным машинкам, призванный затмить успех «Барби»

Звезда «Миротворца» сыграет в фильме, основанном на культовых машинках Matchbox

Фильм «Барби» стал самым кассовым хитом 2023 года, собрав в мировом прокате почти 1,5 миллиарда долларов. И теперь кинодеятели намерены повторить такой феноменальный успех и снять гоночный экшн-фильм о культовом бренде – «Matchbox Cars».

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Никакой подробной информации о сюжете фильма на текущем этапе нет, известно только, что главную роль исполнит профессиональный рестлер и актер Джон Сина. Он известен тем, что на протяжении всей своей жизни является страстным автолюбителем. И в его коллекции есть Jeep Wrangler 1989 года выпуска, купленный актером на свою первую зарплату в WWE. Также в гараже Сины стояли гоночный автомобиль Radical, Plymouth Superbird 1970 года выпуска, черный Lamborghini Countach и несколько американских маслкаров.

Наибольшую известность Сине принесла роль Миротворца из киновселенной DC в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет», а также в сериале «Миротворец». В качестве продюсеров выступят Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер и Робби Бреннер, кресло режиссера займет Сэм Харгрейв.

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Напомним, бренд Matchbox появился в 1953 году. У его истоков стоял автолюбитель Джек Оделл. Его дочери разрешалось приносить в школу игрушку, только если она была такого размера, чтобы помещалась в спичечный коробок. Одноклассники, увидевшие работу Джека, назвали ее Matchbox Car, так и зародился этот бренд, ставший впоследствии культовым.

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Источник: auto.mail.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 5
01.10.2024
Фото:Wikimedia
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