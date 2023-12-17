К такому жизнь вас не готовила: это автодом для Барби!

Автодом по мотивам фильма «Барби» сделали на базе тягача Volvo FH

Фильм «Барби» здорово встормошил самые разные сферы жизни. Чего только стоила официальная реклама с гигантской куклой, шагающей с экрана! А неофициальное приложение, меняющее фото людей на героев кукольного мира? Не пощадил тренд и святая святых: одну из самых брутальных машин современности Ford Bronco додумались выкрасить в розовый.

Поэтому появление автодома для Барби было лишь вопросом времени – автодома просто не очень быстро строятся. Компания Trailercar из бразильского штата Санта-Катарина собрала такой автодом под заказ. Машина построена на шасси грузовика Volvo FH 460 8X2 2020 года выпуска.

Автодом Барби на базе Volvo FH

Жилой отсек с габаритами 6,20 х 2,55 х 2,40 метра имеет сквозной проход в кабину и рассчитан на четырех человек. К их услугам – инверторная сплит-система, Smart TV, гостиная с обеденной зоной, кухня (газовая плита, двухуровневый холодильник, микроволновка), спальня с двуспальной кроватью, ванная комната с газовым комплектом, туалет.

В комплектацию также входят: маркиза с электроприводом, выдвижная внешняя кухня с раковиной и газовой плитой, зарядное устройство, батареи и солнечные панели, электрогенератор, мусорный бак в задней нише.

Автодом Барби на базе Volvo FH

Весь внешний вид, как и колесная формула 8х2 – целиком на совести заказчика, утверждают в компании. Такой проект стоит около 850 тысяч реалов – примерно 15 млн рублей. За вычетом цены автомобиля, конечно же.

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Источник: Все о грузовиках – Trucksplanet