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К такому жизнь вас не готовила: это автодом для Барби!

Автодом по мотивам фильма «Барби» сделали на базе тягача Volvo FH

Фильм «Барби» здорово встормошил самые разные сферы жизни. Чего только стоила официальная реклама с гигантской куклой, шагающей с экрана! А неофициальное приложение, меняющее фото людей на героев кукольного мира? Не пощадил тренд и святая святых: одну из самых брутальных машин современности Ford Bronco додумались выкрасить в розовый.

Поэтому появление автодома для Барби было лишь вопросом времени – автодома просто не очень быстро строятся. Компания Trailercar из бразильского штата Санта-Катарина собрала такой автодом под заказ. Машина построена на шасси грузовика Volvo FH 460 8X2 2020 года выпуска.

Автодом Барби на базе Volvo FH
Автодом Барби на базе Volvo FH
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Жилой отсек с габаритами 6,20 х 2,55 х 2,40 метра имеет сквозной проход в кабину и рассчитан на четырех человек. К их услугам – инверторная сплит-система, Smart TV, гостиная с обеденной зоной, кухня (газовая плита, двухуровневый холодильник, микроволновка), спальня с двуспальной кроватью, ванная комната с газовым комплектом, туалет.

В комплектацию также входят: маркиза с электроприводом, выдвижная внешняя кухня с раковиной и газовой плитой, зарядное устройство, батареи и солнечные панели, электрогенератор, мусорный бак в задней нише.

Автодом Барби на базе Volvo FH
Автодом Барби на базе Volvo FH

Весь внешний вид, как и колесная формула 8х2 – целиком на совести заказчика, утверждают в компании. Такой проект стоит около 850 тысяч реалов – примерно 15 млн рублей. За вычетом цены автомобиля, конечно же.

Источник: Все о грузовиках – Trucksplanet

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Trailercar
17.12.2023
Фото:Trailercar
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