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Трасса из пластмассы: как выглядят лица автопрома РФ в мире Барби и Кена

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Пользователи соцсетей активно тестируют нейросеть BaiRBIE.me, генерирующую изображения кукол Барби и Кена на основе фотографий реальных людей.

Нейросетка набрала популярность на фоне успеха фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

Денис Мантуров, Минпромторг
Денис Мантуров, Минпромторг

«За рулем» решил представить, как выглядели бы главные лица российского автопрома во вселенной, созданной режиссером фильма Гретой Гервиг. Надо сказать, что прямого отношения ни к фильму, ни к бренду «Barbie» этот ИИ не имеет, но сделан, судя по всему, довольно добротно.

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При этом интерфейс очень прост: вы заходите на сайт, загружаете фото, выбираете между Барби и Кеном, настраиваете цвет волос, кожи и расу (по желанию), добавляете свой е-мейл и... ждете пару минут.

Максим Соколов, АВТОВАЗ
Максим Соколов, АВТОВАЗ

Нейросеть неплохо распознает цвет глаз, морщины, растительность на лице, а также может добавить в волосы седину, если она есть в оригинале. Черты остаются узнаваемыми, но сглаживаются и лишаются явных несовершенств.

Адиль Ширинов, УАЗ
Адиль Ширинов, УАЗ

Настроив параметры, можно генерировать картинку несколько раз – при этом будет меняться прическа, одежда и даже фон. Им может служить офис, вечеринка, оживленная улица или умиротворенный пейзаж.

Вадим Сорокин, ГАЗ
Вадим Сорокин, ГАЗ

Так, в нашей версии «фильма» Денис Мантуров, Максим Соколов и Вадим Сорокин попали в кадр в разгар рабочего дня. Адиль Ширинов, похоже, вышел на вечернюю прогулку, а Сергей Когогин по-бондовски задумался у бассейна…

Сергей Когогин, КАМАЗ
Сергей Когогин, КАМАЗ

Источник: bairbie.me

Денис Мантуров, Минпромторг
Максим Соколов, АВТОВАЗ
Адиль Ширинов, УАЗ
Вадим Сорокин, ГАЗ
Сергей Когогин, КАМАЗ

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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