Трасса из пластмассы: как выглядят лица автопрома РФ в мире Барби и Кена
Пользователи соцсетей активно тестируют нейросеть BaiRBIE.me, генерирующую изображения кукол Барби и Кена на основе фотографий реальных людей.
Нейросетка набрала популярность на фоне успеха фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.
«За рулем» решил представить, как выглядели бы главные лица российского автопрома во вселенной, созданной режиссером фильма Гретой Гервиг. Надо сказать, что прямого отношения ни к фильму, ни к бренду «Barbie» этот ИИ не имеет, но сделан, судя по всему, довольно добротно.
При этом интерфейс очень прост: вы заходите на сайт, загружаете фото, выбираете между Барби и Кеном, настраиваете цвет волос, кожи и расу (по желанию), добавляете свой е-мейл и... ждете пару минут.
Нейросеть неплохо распознает цвет глаз, морщины, растительность на лице, а также может добавить в волосы седину, если она есть в оригинале. Черты остаются узнаваемыми, но сглаживаются и лишаются явных несовершенств.
Настроив параметры, можно генерировать картинку несколько раз – при этом будет меняться прическа, одежда и даже фон. Им может служить офис, вечеринка, оживленная улица или умиротворенный пейзаж.
Так, в нашей версии «фильма» Денис Мантуров, Максим Соколов и Вадим Сорокин попали в кадр в разгар рабочего дня. Адиль Ширинов, похоже, вышел на вечернюю прогулку, а Сергей Когогин по-бондовски задумался у бассейна…
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: bairbie.me
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен