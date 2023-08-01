Трасса из пластмассы: как выглядят лица автопрома РФ в мире Барби и Кена

Игры в «человечков» и «машинки» выходят на новый уровень.

Пользователи соцсетей активно тестируют нейросеть BaiRBIE.me, генерирующую изображения кукол Барби и Кена на основе фотографий реальных людей.

Нейросетка набрала популярность на фоне успеха фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

Денис Мантуров, Минпромторг

«За рулем» решил представить, как выглядели бы главные лица российского автопрома во вселенной, созданной режиссером фильма Гретой Гервиг. Надо сказать, что прямого отношения ни к фильму, ни к бренду «Barbie» этот ИИ не имеет, но сделан, судя по всему, довольно добротно.

При этом интерфейс очень прост: вы заходите на сайт, загружаете фото, выбираете между Барби и Кеном, настраиваете цвет волос, кожи и расу (по желанию), добавляете свой е-мейл и... ждете пару минут.

Максим Соколов, АВТОВАЗ

Нейросеть неплохо распознает цвет глаз, морщины, растительность на лице, а также может добавить в волосы седину, если она есть в оригинале. Черты остаются узнаваемыми, но сглаживаются и лишаются явных несовершенств.

Адиль Ширинов, УАЗ

Настроив параметры, можно генерировать картинку несколько раз – при этом будет меняться прическа, одежда и даже фон. Им может служить офис, вечеринка, оживленная улица или умиротворенный пейзаж.

Вадим Сорокин, ГАЗ

Так, в нашей версии «фильма» Денис Мантуров, Максим Соколов и Вадим Сорокин попали в кадр в разгар рабочего дня. Адиль Ширинов, похоже, вышел на вечернюю прогулку, а Сергей Когогин по-бондовски задумался у бассейна…

Сергей Когогин, КАМАЗ

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Источник: bairbie.me