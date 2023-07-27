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Гигантская кукла Барби доводит до нервного срыва автомобилистов

Глобальный маркетинг вокруг фильма о «Барби» Греты Гервиг набирает обороты.

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Премьера фильма состоялась 21 июля 2023 года, а его рекламная кампания продолжается по всему миру. Подогревая интерес аудитории к истории самой известной куклы, в Дубае рядом со знаменитым небоскребом Бурдж-Халифа разместили масштабную 3D-рекламу.

В ролике гигантская Барби, облаченная в яркий полосатый комбинезон, белые солнцезащитные очки и стильные черные туфли на каблуках, эффектно выходит из огромной упаковки Mattel.

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Но не все местные автомобилисты оценили такой креатив маркетологов. Многие жалуются, что выход Барби из коробки выглядит настолько натуралистично, что создается ощущение, что сейчас она вступит на машину и раздавит ее.

Водители признаются, что после «встречи с такой рекламой» они испытывают панические атаки и нарушения сердечного ритма.

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Фото: скриншот видео VK

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За РулемПономарева Дарина
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