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Водителям рассказали, почему не надо оставлять автомобиль в гараже в зимнее время

Эксперт Попов предупредил о плохих последствиях хранения машины в гараже зимой

Автомобиль в зимнее время не стоит оставлять в гараже, потому что из-за перепада температур ускоряется процесс коррозии. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

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«Если вы активно используете автомобиль, то лучше зимой не ставить его на ночь в гараж. Лучше держать автомобиль на морозе, поскольку при минусовых температурах химические реакции идут гораздо хуже», – объяснил эксперт.

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По словам Попова, чтобы замедлить коррозию, можно нанести на лакокрасочное покрытие машины воск, делать это лучше при смене сезона. Воск защитит кузов от песка и соли, вылетающих из-под колес автомобиля и разрушающих покрытие. В результате процесс коррозии происходит быстрее, констатирует Попов.

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Напомним, в руководстве по эксплуатации отечественного ВАЗ говорится, что для повышения коррозионной стойкости кузова в замкнутые коробчатые полости порогов, лонжеронов, поперечин и других элементов основания кузова нанесен специальный антикоррозионный состав. При эксплуатации автомобиля необходимо проводить антикоррозионную обработку кузова у дилеров в течение первого года эксплуатации и периодически раз в год по технологии, разработанной изготовителем.

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Источник: ridus.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
Количество просмотров 11
01.10.2024
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
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