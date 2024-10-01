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Новый автобренд хочет привезти новые модели в Россию

Марка Soueast анонсировала выход нового кроссовера S06 в 2025 году

Бренд Soueast появился в РФ в сентябре текущего года. Сейчас под этой маркой в России представлены кроссоверы S09 и S07, но в продажу они пока не поступили. Бренд анонсировал новую модель S06, которую представят в 2025 году.

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Также в ближайшие годы компания запустит новые модели в популярных сегментах В, С и D.

Сейчас в России представлено два кроссовера: флагманский Soueast S09 в сегменте D-SUV и интеллектуальный городской кроссовер Soueast S07 в сегменте C-SUV, но официальные продажи пока не начались.

Soueast S06
Soueast S06

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Оба автомобиля будут доступны с 7-местным салоном в базовой версии, а также c полным приводом вкупе с классической АКП и бензиновым турбированным двигателем.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Soueast
Количество просмотров 7
01.10.2024
Фото:Soueast
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