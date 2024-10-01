Новый автобренд хочет привезти новые модели в Россию
Бренд Soueast появился в РФ в сентябре текущего года. Сейчас под этой маркой в России представлены кроссоверы S09 и S07, но в продажу они пока не поступили. Бренд анонсировал новую модель S06, которую представят в 2025 году.
Также в ближайшие годы компания запустит новые модели в популярных сегментах В, С и D.
Сейчас в России представлено два кроссовера: флагманский Soueast S09 в сегменте D-SUV и интеллектуальный городской кроссовер Soueast S07 в сегменте C-SUV, но официальные продажи пока не начались.
Оба автомобиля будут доступны с 7-местным салоном в базовой версии, а также c полным приводом вкупе с классической АКП и бензиновым турбированным двигателем.
Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.
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Источник: Autonews.ru