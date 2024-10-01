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1 октября
Водители потребуют от автоконцерна компенсации за моральный и физический ущерб
Владельцы Mazda 6 подали коллективный иск на...

Водители потребуют от автоконцерна компенсации за моральный и физический ущерб

Владельцы Mazda 6 подали коллективный иск на компанию из-за ожогов от подогрева

Владельцы седанов Mazda 6 2018 модельного года подали коллективный иск на автопроизводителя. В исковом заявлении американских водителей говорится, что подогрев сидений в автомобилях этой марки такой мощный, что приводит к ожогам.

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В частности, в иске, поданном в суд в Калифорнии, округ Сан-Франциско, одной из владелиц Mazda 6, говорится, что женщина «получила серьезные ожоги и шрамы в результате использования неисправного подогрева сидений».

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Кроме того, истцы утверждают, что в руководстве Mazda знали о проблеме, причем на протяжении нескольких лет. При этом компания не предпринимала никаких действий, тем самым «подвергая опасности тысячи граждан Калифорнии». Также автоконцерну предъявили обвинения в «мошеннических действиях» из-за продвижения и рекламы функции подогрева сидений.

Mazda6
Mazda6

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Автовладельцы надеются, что суд присяжных встанет на их сторону, и им выплатят компенсацию физического и морального вреда, а также возместят потерю заработка из-за временной нетрудоспособности по причине ожогов и медицинские расходы.

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Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Mazda
Количество просмотров 6
01.10.2024
Фото:Unsplash | Mazda
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Отзывы о Mazda 6 ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mazda 6  2016
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.
Недостатки:
Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)
Комментарий:
Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.
+9