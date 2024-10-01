Водители потребуют от автоконцерна компенсации за моральный и физический ущерб

Владельцы Mazda 6 подали коллективный иск на компанию из-за ожогов от подогрева

Владельцы седанов Mazda 6 2018 модельного года подали коллективный иск на автопроизводителя. В исковом заявлении американских водителей говорится, что подогрев сидений в автомобилях этой марки такой мощный, что приводит к ожогам.

В частности, в иске, поданном в суд в Калифорнии, округ Сан-Франциско, одной из владелиц Mazda 6, говорится, что женщина «получила серьезные ожоги и шрамы в результате использования неисправного подогрева сидений».

Кроме того, истцы утверждают, что в руководстве Mazda знали о проблеме, причем на протяжении нескольких лет. При этом компания не предпринимала никаких действий, тем самым «подвергая опасности тысячи граждан Калифорнии». Также автоконцерну предъявили обвинения в «мошеннических действиях» из-за продвижения и рекламы функции подогрева сидений.

Mazda6

Автовладельцы надеются, что суд присяжных встанет на их сторону, и им выплатят компенсацию физического и морального вреда, а также возместят потерю заработка из-за временной нетрудоспособности по причине ожогов и медицинские расходы.

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Источник: carscoops.com