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Лучшее — враг хорошего: почему депутаты не снизят нештрафуемый порог скорости

В Госдуме не одобрили идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Госдума РФ высказалась отрицательно касаемо инициативы снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом рассказал спикер палаты Вячеслав Володин.

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«Мы не поддержим снижение нештрафуемого порога до десяти километров в час, потому что это, в частности, может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции. Действующий порог 20 километров в час нормально работает», – подчеркнул спикер.

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Володин уточнил, что в МВД неоднократно выступали с таким предложением, но из-за сложностей с правоприменением в части законодательства идея не получила поддержку у парламентариев.

Законопроект об ответственности за опасное вождение требует доработки, убежден Володин, и в первую очередь следует ужесточить наказание за повторное нарушение. Спикер привел статистику, согласно которой количество аварий за 2023 год выросло на 4,5% по сравнению с 2022 годом – и составило 132,5 тыс. случаев. При этом в ДТП погибли 14,5 тыс. человек – это на 2,3% больше, чем за предыдущий год. А число пострадавших оказалось больше на 166,5 тыс. человек (+4,3%).

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Напомним, дискуссия относительно снижения нештрафуемого порога превышения скорости продолжается не первый год. Экспертное сообщество неоднократно указывало, что подобную меру необходимо тщательно проработать, потому что она призвана сократить смертность на дорогах.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia | Depositphotos
Количество просмотров 12
01.10.2024
Фото:Wikimedia | Depositphotos
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