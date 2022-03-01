Нештрафуемый скоростной порог снова хотят понизить — с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч. Как это повлияет на безопасность?

Скорость и статистика

Нам говорят: скорость — это опасность. При столкновении на высокой скорости шансы выжить падают. В первую очередь это касается пешеходов.

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Прекрасный довод. Поддерживаю! С законами физики не поспоришь. Но, кроме голой теории, в этих доводах нет ничего.

У нас даже нет нормальной статистики, на которую можно было бы опереться. Если человека сбивают на скорости 60 км/ч и он погибает, мы даже не знаем, почему именно это произошло. То ли потому, что водитель ехал в городе со скоростью 60+20, то есть 80 км/ч, заметил перебегающего в неположенном месте дорогу пешехода, начал тормозить и успел сбросить скорость лишь до 60 км/ч… То ли водитель ехал положенные 60 км/ч и не заметил безумца, который решил перебежать многорядный проспект — и безо всякого торможения сбил его на скорости 60 км/ч. Для статистики — это абсолютно одинаковые случаи, но мы-то с вами понимаем, что это совершенно разные истории и скоростной порог здесь вовсе ни при чем.

Бардак на дорогах

Нам говорят: пересмотреть скоростные лимиты на всех дорогах и не заставлять водителей ехать 60, где можно ехать 90, - это долго. Ремонтировать дороги — долго и дорого. Организовать правильно движение — сложно и долго. А безопасность нам нужна не завтра, а сейчас! Вот почему нужно снизить нештрафуемый порог.

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Ну правильно. Чтобы навести порядок на дорогах, нужно головой думать. Убирать с насиженных мест тупых чиновников с большими зарплатами. А чтобы снизить нештрафуемый порог, нужно поставить пару подписей — и дело в шляпе.

Давайте штрафовать на миллионы рублей дорожников, которые почему-то забывают убрать знаки после ремонта — как раз поблизости от камеры.

Давайте жестче штрафовать установщиков камер, которые нарушают все мыслимые технические требования, набивая свои карманы — нам об этом уже Генпрокуратура говорит, а мы всё рассуждаем.

Водители перестают верить знакам. Они перестают верить Правилам дорожного движения — вот где действительно глубинная опасность.

Порог и безопасность

Нам говорят: если снизить нештрафуемый порог до 10 км/ч, количество ДТП и, самое главное, смертность на дорогах снизятся на 10 и даже на 30%.

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Но если работает аргумент «чем медленнее, тем безопаснее», значит, эта схема должна работать и в обратную сторону: чем быстрее, тем опаснее. Ведь так?

Прекрасно! Заглянем в 2013 год, когда защитный порог был увеличен с 10 км/ч до 20 км/ч. И что? Случилась катастрофа? Вы удивитесь, но — нет! С 2013–2014 годов график количества ДТП и смертности на дорогах резко идет вниз.

В том же 2013 году, наконец-то, отменили абсолютный ноль по степени опьянения (вернули защитный порог 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха) и перестали кошмарить водителей с больными зубами, с проблемным кишечником или употребляющих валокордин.

По идее, два этих принципиальных фактора — отмена нулевого промилле и повышение нештрафуемого порога — должны были привести к катастрофе. Однако нет! Смертность резко пошла вниз, каждый может это проверить по открытым данным.

Предложил — отвечай!

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По количеству штрафов мы первые в мире (это не шутка), а по безопасности дорог — где-то на шестидесятом.

Должно быть так. Если чиновник или депутат выходит с жесткой инициативой и гарантирует снижение смертности на 10–30%, а после введения этой инициативы обещанного успеха мы не добиваемся, таких людей нужно снимать со своих должностей. Не справился. Не профессионал. ­Освободи место для более талантливых.

А до тех пор, пока можно протаскивать любое предло­жение, крайними будут водители, которых можно доить до бесконечности.

ОПРОС

Нужно ли снизить нештрафуемый скоростной порог с 20 км/ч до 10 км/ч? (Ответило 26 тысяч человек*)

*Результаты опроса на YouTube-канале журнала «За рулем».

За предложениями понизить скорость движения — полное непонимание того, зачем нам автомобиль.

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Фото: Unsplash