Нештрафуемый порог скорости хотят снизить с 20 до 10 км/ч

Такое предложение направили власти Москвы в правительство и МВД.

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Заммэра Москвы Максим Ликсутов вновь напомнил о своем предложении снизить нештрафуемый порог скорости на столичных дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч.

«Находимся с коллегами в активной дискуссии. Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос (Ред.: снижения порога скорости) с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», — цитирует РБК слова заммэра.

По подсчетам Дептранса, при снижении порога скорости до 10 км/ч количество ДТП сократится «как минимум на 35%, а уровень смертности — в три-четыре раза»

Москва должна равняться на другие мегаполисы мира, где нештрафуемый порог скорости составляет от 0 до 5 км/ч.

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При этом базовую скорость московские власти не видят необходимым снижать, потому что есть сугубо пешеходные улицы, где и 30 км/ч многовато, например на Дмитровке, а есть Садовое кольцо, где 50–60 км/ч вполне разумно ехать. Поэтому нужно рассматривать каждый участок отдельно и принимать продуманные и взвешенные решения.

Поскольку президент поставил задачу сократить количество ДТП, нештрафуемый порог в городах 20 км/ч — «очень неправильная история», считает Ликсутов. Если к видеокамерам МВД выставляет порог точности измерений плюс/минус 3 км/ч, то обязательно надо снижать нештрафуемый порог скорости.

За предложениями понизить скорость движения — полное непонимание того, зачем нам автомобиль, считает наш редактор.

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