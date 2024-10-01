Насколько хорошо (или плохо?) продается Москвич? Вот цифры

В сентябре 2024 года продано почти 2,3 тысячи автомобилей Москвич

Дилеры автозавода Москвич продали за сентябрь почти 2,3 тысячи автомобилей, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу производителя. При этом пресс-служба отмечает, что в первый осенний месяц прошлого года было продано всего чуть менее 1,5 тысячи Москвичей – то есть нынешний результат превысил прошлогодний в полтора раза.

«В сентябре продано 2252 автомобиля Москвич, в том числе почти 214 седанов Москвич 6 и 238 электромобилей Москвич 3е», – отметили в пресс-службе.

Москвич 3

Напомним, автозавод Москвич (бывший Рено Россия) производит кроссоверы Москвич 3 и электрическую версию Москвич 3е, а также лифтбек Москвич 6. В конце года в производственной программе должен появиться семиместный кроссовер Москвич-8. Все модели являются переименованными китайскими JAC и Sehol.

А с января по сентябрь включительно предприятие через свою дилерскую сеть реализовало 15,5 тысяч Москвичей, из которых свыше 1,6 тысячи – Москвич 6 и более 1 тысячи – Москвич 3е. Как в августе заявил коммерческий директор завод Максим Златокрылец, за 2024 год предприятие планирует реализовать 27 тысяч машин.

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Источник: ТАСС