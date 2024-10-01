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Необычное ДТП в Москве – маслкар против трактора (видео)
На Киевском шоссе в Москве столкнулись Dodge...

Необычное ДТП в Москве – маслкар против трактора (видео)

На Киевском шоссе в Москве столкнулись Dodge Challenger и трактор МТЗ

Вечером 30 сентября на 29-м километре столичного Киевского шоссе произошло ДТП с участием не совсем обычных транспортных средств. Как сообщили информагентства, движение в указанном месте трассы оказалось затруднено примерно на три километра.

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Случилось это ввиду того, что мощный легковой автомобиль Dodge Challenger столкнулся с трактором МТЗ Беларус, в результате чего последний перевернулся, а маслкар отлетел к отбойнику на обочине.

Судя по всему, удар получился приличной силы, обломки обоих транспортных средств разбросало вокруг на сотни метров. Вместе с тем, по имеющимся сообщениям, пострадал в происшествии всего один человек – водитель трактора, которого оперативно госпитализировали.

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В самые первые минуты после аварии к устранению последствий подключились проезжавшие мимо водители – на снятых очевидцами видео заметно, что люди помогают пострадавшим выбраться из покореженного транспорта. На месте быстро начали работать оперативные службы, работы по восстановлению нормального функционирования трассы не заняли много времени.

Источник: Лента новостей Москвы

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 17
01.10.2024
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