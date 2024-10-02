250 л.с., полный привод, 6 мест: новый «японец» появился в России

В России появился в продаже новый Toyota Alphard за 18,7 млн рублей

Дилер из Краснодара привез в страну японский минивэн Toyota Alphard четвертого поколения за 18 694 000 руб. В России автомобиль продают в единственной доступной версии для рынка Китая с гибридным мотором объемом 2,5 литра общей отдачей 190 л.с. и вариатором. Привод полный. В автомобиле предусмотрено шесть мест, они расположены по схеме 2+2+2.

Toyota Alphard

Toyota Alphard четвертого поколения дебютировал в 2023 году. Новый минивэн делит основные узлы и агрегаты с более премиальным Lexus LM. У этих автомобилей общая платформа, набор силовых установок и трансмиссий.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Интерьер Toyota Alphard

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Источник: Autonews