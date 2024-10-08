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Назван проверенный способ сэкономить на покупке машины от 200 тысяч рублей

Эксперт Мигаль объяснил, как сэкономить на покупке авто до 300 тысяч рублей

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль рассказал, что и сейчас действуют акции от импортеров, позволяющие сэкономить от 210 до 300 тысяч рублей при покупке нового автомобиля.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Также есть льготная программа Минпромторга, существует возможность воспользоваться многими другими акциями, в том числе трейд-ин.

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При покупке машины на вторичке эксперт рекомендует подыскивать варианты не только в своем регионе, но и в соседних. Мигаль рассказал, что средняя цена б/у машины в Петербурге немного превышает 1 млн, а в Тюмени она составляет чуть больше 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

Источник: Лента.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 28
08.10.2024
Фото:Depositphotos
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