Назван проверенный способ сэкономить на покупке машины от 200 тысяч рублей

Эксперт Мигаль объяснил, как сэкономить на покупке авто до 300 тысяч рублей

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль рассказал, что и сейчас действуют акции от импортеров, позволяющие сэкономить от 210 до 300 тысяч рублей при покупке нового автомобиля.

Также есть льготная программа Минпромторга, существует возможность воспользоваться многими другими акциями, в том числе трейд-ин.

При покупке машины на вторичке эксперт рекомендует подыскивать варианты не только в своем регионе, но и в соседних. Мигаль рассказал, что средняя цена б/у машины в Петербурге немного превышает 1 млн, а в Тюмени она составляет чуть больше 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Лента.ru