Дилеры объяснили отказ от ремонта «параллельных» машин из КНР

Диагностическое оборудование не видит автомобили, ввезенные в РФ неофициально

Российские дилеры сталкиваются с трудностями в обслуживании автомобилей китайских марок, ввезённых через параллельный импорт. Проблема затрагивает модели Geely, Exeed и Li Auto, поскольку официальное диагностическое оборудование не распознаёт эти машины. Например, в Geely Monjaro насчитывается более 60 управляющих блоков, многие из которых отличаются от версий, предназначенных для России.

В компании Geely Motors Russia пояснили, что различия в блоках управления не позволяют оборудованию подключаться к «параллельным» автомобилям. Между тем, гарантия производителя распространяется только на машины, купленные у официальных дилеров. Владельцы таких автомобилей всё чаще обращаются к независимым СТО, так как дилеры отказываются их обслуживать.

Один из владельцев Geely Monjaro сообщил о проблеме с кнопкой багажника: дилеры в Санкт-Петербурге отказались ему помочь из-за несовместимости программного обеспечения. Подобные случаи также зафиксированы с автомобилями марок Li Auto и Exeed, которым отказывали в техобслуживании.

По статистике, 13% всех зарегистрированных автомобилей в России были ввезены параллельным импортом. В октябре 2023 года Минпромторг запретил ввоз марок, официально представленных в стране, что ещё больше усложняет ситуацию для дилеров.

Хотя официальные дилеры могут обслуживать такие автомобили, это не будет считаться гарантийным ремонтом. Владельцы «параллельных» машин также сталкиваются с языковыми барьерами в программном обеспечении и ограничениями при обращении к технической поддержке, что усугубляет проблемы с обслуживанием.

Эксперты предупреждают о возможном ужесточении условий для автомобилей, ввезённых через параллельный импорт, поэтому советуют не экономить на покупке машины, потому что в любом случае она потребует вложений помимо самой покупки. С гарантией ремонт и обслуживание будут гораздо дешевле и надежнее.

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Источник: «Известия»