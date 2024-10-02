«Шумахеров» на дорогих иномарках приструнят: одобрен проект закона о штрафах
Депутаты Госдумы РФ на очередном пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение.
Инициаторы законопроекта группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с сенатором Еленой Афанасьевой предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 12.38. Речь идет об административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в виде опасного вождения, за нарушение предлагается штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
В пояснительной записке к законопроекту парламентарии указывают на многочисленные видео в соцсетях, демонстрирующие опасную езду автовладельцами на премиальн6ых иномарках. По вине таких водителей в России совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, необходимость такого решения обусловлена складывающейся в настоящее время ситуацией на дорогах. Володин убежден, что инициативу обязательно нужно доработать с целью ужесточения наказания за повторное нарушение.
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Источник: ria.ru