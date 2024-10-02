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Невероятно! Шумахер в первый раз за 11 лет появился на публике

Немецкие СМИ: Михаэль Шумахер принял участие в свадьбе своей дочери на Майорке

Травма, стоившая многих лет жизни, множество операций, полное затворничество, продажа собственности и даже многомиллионный шантаж – кажется, с 2013 года семье легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера довелось пережить все, чтобы остаться без малейших надежд. Однако все изменилось 1 октября 2024 года, когда немецкие СМИ написали, что Михаэль был замечен на публике.

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Сообщается, что Шумахер присутствовал на свадьбе своей 27-летней дочери Джины-Марии и ее жениха Иэна Бетке. Получасовая церемония состоялась на семейной вилле на Майорке, и Михаэль, за которым по-прежнему круглосуточно наблюдают врачи, был среди гостей.

Михаэль Шумахер в 2013 году, незадолго до трагедии на горнолыжной трассе, первые месяцы после которой он провел в медикаментозной коме
Михаэль Шумахер в 2013 году, незадолго до трагедии на горнолыжной трассе, первые месяцы после которой он провел в медикаментозной коме

До сих пор неизвестно, как чувствует себя сейчас легендарный гонщик, переживший в 2013-м страшное падение во время катания на горных лыжах во Французских Альпах. Все эти годы его супруга Коринна сохраняла полную приватность, поддерживая контакты только с самыми близкими. Однако последние новости, определенно, вселяют долгожданную надежду и в членов семьи, и в огромную армию поклонников таланта немецкого пилота.

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Тем не менее, всем гостям свадебной церемонии было предложено оставить смартфоны у входа, чтобы избежать появления снимков 55-летнего спортсмена в публичном поле. Пока для этого определенно не время, однако вероятно, что это не последнее семейное событие ближайшего времени, на котором будет присутствовать легенда автоспорта. Датская модель Лайла Хасанович намекнула на возможную скорую свадьбу с Миком Шумахером, сыном Михаэля.

Источник: f-1world.ru

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Иннокентий Кишкурно
Фото:imago sportfotodienst
Количество просмотров 10
02.10.2024
Фото:imago sportfotodienst
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